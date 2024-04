Aprica rinnova con i dieci Comuni e ribassa del 5,6%

BORGO VIRGILIO – Presentato ieri mattina in municipio a Cerese il piano di potenziamento dei servizi di Aprica, società leader nei servizi ambientali nel Nord Italia e attiva nel Mantovano dal 1995, a seguito della gara che ne ha riconfermato per i prossimi 3 anni (estendibile ai 3 successivi) la gestione integrata dei rifiuti urbani nei dieci Comuni che dal 2017 hanno aderito a questo progetto, vale a dire Borgo Virgilio (ente capofila), Curatone, Commessaggio, Dosolo, Gazoldo degli Ippoliti, Ostiglia, Piubega, Serravalle a Po, Sustinente e Villimpenta. Un bacino di oltre 50.000 abitanti con circa un centinaio di operatori ecologici, più di 70 mezzi e 7 centri di raccolta. «Nell’ottica della trasparenza e del miglioramento dei servizi abbiamo sicuramente fatto un passo importante per il nostro territorio – ha esordito il sindaco di Borgo Virgilio Francesco Aporti -. A ciò si aggiunge la soddisfazione per essere riusciti ad abbassare i prezzi, considerando che il ribasso su base d’asta offerto è stato del 5,66%. Questo significa che nei sei anni di contratto risparmieremo complessivamente più di 2 milioni e 100mila euro». Oltre ai vertici di Aprica, con Aporti e l’architetto Pier Giuseppe Bardi erano presenti anche l’assessore di Curtatone Cinzia Cicola, il vicesindaco di Sustinente Anna Zecchini e l’assessore di Serravalle a Po Samanta Cicogna. La Società del Gruppo A2A rinnova così il suo impegno nei dieci Comuni aggiudicati, dove l’obiettivo per i prossimi anni è di aumentare ulteriormente la percentuale di raccolta differenziata sul territorio – attualmente all’88,2% – portandola al 90%. «Diverse le iniziative che Aprica sta già portando avanti prima dell’avvio completo delle attività programmato per il prossimo giugno – ha spiegato l’amministratore delegato Filippo Agazzi -: dalla fornitura di distributori automatici dei sacchi dedicati alla raccolta della plastica e dei rifiuti tessili sanitari (come pannolini e pannoloni), alla riduzione della frequenza del prelievo dell’indifferenziato per allineare i Comuni con le prassi delle città europee più virtuose nella gestione ambientale». Previsto nel piano di azione anche il potenziamento dei servizi di raccolta differenziata – come l’aumento della frequenza di ritiro del cartone e del vetro per le utenze non domestiche – e delle attività di vigilanza e monitoraggio rispetto alla conformità dei conferimenti e del materiale derivante dalla raccolta differenziata. Verranno poi programmate iniziative anche per i più giovani, attraverso interventi di educazione ambientale nelle scuole: le attività di formazione, specifiche per ogni grado scolastico, saranno realizzate da personale qualificato per sensibilizzare alla raccolta differenziata e all’importanza di un sistema di economia circolare. In totale saranno oltre 7.000 le ore aggiuntive erogate in accordo con le amministrazioni comunali. L’azienda continuerà a occuparsi della gestione dei Centri di Raccolta e si sta attivando per definire aree volte a realizzare Centri del Riuso: in queste infrastrutture sarà possibile promuovere il recupero sostenibile delle risorse, riducendo gli sprechi.

Matteo Vincenzi