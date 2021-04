Pressione fiscale, conferenze Spi Cgil

MANTOVA – Spi Cgil Mantova e Spi-Lgr/Agb di Bolzano organizzano un ciclo di due conferenze sul tema della pressione fiscale. Il titolo dei due incontro in programma (in modalità online) oggi e il 26 aprile. “L’obiettivo delle conferenze – spiega Carlo Falavigna, segretario provinciale di Spi Cgil Mantova – è quello di fornire alla nostra gente una conoscenza che vada oltre il generico sull’evoluzione della tassazione sul reddito, dall’Unità d’Italia alla contemporaneità. Cercheremo di capire quali sono le tasse esistenti, a cosa servono, chi paga le tasse, le ragioni dell’alta evasione, perché i pensionati hanno la tassazione più elevata e le proposte del sindacato”. L’incontro di oggi è in programma dalle ore 9 alle ore 12.