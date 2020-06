“Il verde delle scuole di Viadana lasciato in stato di abbandono”

VIADANA – Il capogruppo dem Nicola Federici all’attacco dell’amministrazione comunale. Nella mattinata di ieri via social il consigliere d’opposizione ha denunciato lo stato di abbandono totale – queste le parole utilizzate dal rappresentante viadanese del Partito Democratico a Palazzo Matteotti – di alcune scuole di Viadana: «Nella corsetta del sabato mattina – ha esordito su Facebook il consigliere democratico – abbiamo girato alcune scuole di Viadana».

A corredo delle parole di Federici diverse foto di alcuni plessi giudicati in «totale stato di abbandono. Sui giornali – ha proseguito – l’amministrazione si vanta di aver sistemato 10 metri di marciapiede (il riferimento è al recente intervento di manutenzione del marciapiede della scuola primaria di Cicognara ndr) ma il resto viene lasciato allo sbando». Per il capogruppo Pd occorre intervenire tempestivamente sui plessi scolastici delle elementari di Cogozzo, sulla materna di Cicognara e Cogozzo, sulle elementari e sulle medie di Viadana: «Le bidelle che stavano facendo pulizia in una scuola e sorvegliando la struttura – ha dichiarato Federici – ci hanno detto che ci sono molte bisce, situazione che rende il tutto pericoloso nonché insalubre».