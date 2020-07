Poggio Rusco – Il centro X-Ray One passa a Garofalo Health Care

POGGIO RUSCO La notizia era stata comunicata ai mercati non più di venti giorni fa e ieri è arrivata la comunicazione ufficiale: Garofalo Health Care ha chiuso infatti per l’acquisizione, al 100%, di X-Ray One. centro medico di diagnostica radiologica e medicina specialistica accreditato con il Sistema Sanitario Nazionale e situato a Poggio Rusco.

L’acquisizione da parte di Garofalo Health Care – gruppo leader in Italia nel settore della sanità privata accreditata e comprendente 20 strutture situate in 6 regioni italiane – è stata finanziata mediante proprie risorse disponibili per Euro 5,8 milioni, corrisposti in parte al momento della sottoscrizione del contratto preliminare a titolo di acconto e in parte al closing, e per la restante parte mediante un finanziamento bancario stipulato con Crèdit Agricole Italia già sottoscritto per complessivi trentacinque milioni di euro e finalizzato esclusivamente all’attività di M&A.

Si tratta quindi di un cambio decisamente importante per una delle strutture sanitarie private – ma operanti in regime di accreditamento con la Regione – più apprezzate della nostra provincia ma, al contempo, l’acquisizione di Garofalo Health Care non recide drasticamente il cordone ombelicale con la precedente gestione: in occasione del closing la governance è stata rinnovata con la nomina di Giacomo Barbalace, già fondatore e Amministratore Delegato della struttura, alla carica di Presidente e Amministratore Delegato, affiancato da Maria Laura Garofalo e da Raffaele Rinaldi Garofalo.