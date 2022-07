Calcio serie C – Mercato Mantova: Monachello si fa ancora attendere e riprende quota l’idea Tumminello

Mantova Quella di ieri sembra essere stata un’altra giornata a vuoto sul fronte mercato. Nel senso che di annunci ufficiali nemmeno l’ombra, ma crediamo sia stata un’altra giornata interlocutoria. In primis per capire a che capitolo si è arrivati della telenovela Monachello. Dalle parti di viale Te, inutile nasconderlo, c’è chi storce il naso per il protrarsi di questa lunga attesa di fronte ad un’offerta importante, fatta al giocatore, dalla società. Allo stesso tempo, però, l’attaccante siciliano, sembra rimanere la prima scelta. Probabilmente perché i dirigenti hanno ancora a mente le qualità tecniche del bomber ex Modena, messe in evidenza nei quattro mesi di permanenza a Mantova. E’ chiaro però che non si può andare avanti ancora per molto. I contatti con il giocatore non sono mancati. Sia da parte del direttore sportivo, ma anche da parte degli altri dirigenti. Certo è che lo stesso Monachello, dopo la gara con la Pro Vercelli era sembrato convinto di rimanere al Mantova un altro anno. Se entro il weekend la situazione non si sblocca, l’Acm per forza di cose deve virare su altri obiettivi. Uno su tutti Tumminello, altro giocatore dotato di grande tecnica e che in Serie C può fare la differenza. Si tratta di decidere. Conta il parere del ds Battisti, di mister Corrent, ma a questo punto anche il parere della società che deve mettere in conto tante altre operazioni di mercato. Per esempio c’è da definire il ruolo del portiere. Il rinnovo di Maroneè in standby, così come si è in attesa di una risposta definitiva del Sassuolo per Pilati. Con la società modenese si potrebbe intavolare anche una trattativa per Saccani A giorni sarà definito l’accordo anche per l’arrivo di Iotti. Senza dimenticare la pista Floriano.

E poi a ruota tutti quelli che serviranno per completare la rosa. Farlo entro il 18 di luglio ad oggi sembra abbastanza difficile.