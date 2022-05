Osservatorio interistituzionale per gli infortuni, riunione in Prefettura

MANTOVA – Sensibilizzare ed informare per prevenire ma anche continuare nelle attività di controlli e vigilanza. Sono i cardini dell’azione lanciata dalla Prefettura per arginare il fenomeno degli incidenti gravi sul lavoro. Per questo il prefetto di Mantova Gerlando Iorio ha presieduto ieri una riunione finalizzata a realizzare un quadro condiviso a cui hanno preso parte i rappresentanti degli Uffici provinciali dell’Inail e dell’Ispettorato Territoriale del Lavoro, di Ats Valpadana, Anmil, sindacati e associazioni di categoria. Due le direttrici indicate: rafforzamento delle iniziative di vigilanza e dell’attività ispettiva grazie all’istituzione di gruppi interforze, e maggiore informazione e prevenzione. In questa prospettiva, il prefetto Iorio, sull’unanime consenso degli attori istituzionali sopracitati, ha istituito un apposito Osservatorio interistituzionale composto da rappresentanti di Inail, Inps, Ats Valpadana e Ispettorato del Lavoro, con compiti operativi di impulso e monitoraggio rispetto agli obiettivi individuati con il Protocollo d’intesa unitario sulla salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, sottoscritto il 26 giugno 2020. L’obiettivo dell’Osservatorio è di condividere la programmazione strategica e la predisposizione di un documento di analisi delle iniziative volte a favorire, in via preventiva, condizioni di sicurezza nei luoghi di lavoro.