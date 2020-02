Progetto Milena al via

MANTOVA Dal 16 marzo riparte la quarta edizione del progetto Milena Ri- Partire da sé, ovvero apprendere e approfondire la valorizzazione dei propri talenti e competenze. Che non significa trovare un lavoro, bensì avere maggiori strumenti a disposizione per proporre la propria professionalità sul mercato. Le lezioni, dieci di oltre tre ore ciascuna, sono rivolte a donne disoccupate o inoccupate, che intendano rientrare nel mondo del lavoro, per un massimo di 15 persone.

L’iniziativa è stata ieri presentata da Francesca Zaltieri in rappresentanza della Provincia di Mantova, Claudia Forini, presidente della Cooperativa Sociale Onlus Centro Donne Mantova, dalla psicologa Cristina Ferrari, Giulia Anzani per Global Thinking Foundation e dal responsabile del Servizio Lavoro della Provincia Roberto Piccinini.

Gli incontri puntano sull’orientamento di ciascuna, per arrivare a una migliore conoscenza dell’ambito lavorativo passando da un arricchimento della consapevolezza personale, motivazionale e di relazione. Fondamentale si rivela, infatti, la coesione e collaborazione del gruppo, anche per trovare nuovi spunti professionali. Le 15 partecipanti ai dieci incontri vengono selezionate, in questo periodo, per verificare la loro reale disponibilità all’impegno partecipativo.

Dopo le dieci lezioni, presso la Biblioteca Multimediale Gino Baratta di corso Garibaldi, la Provincia di Mantova offre, nella sede di via Don Maraglio, altri appuntamenti curati dal Servizio Lavoro dell’ente, focalizzati su tre punti: compilazione del curriculum, lettura degli annunci di lavoro e preparazione del colloquio lavorativo. Gli esiti dell’attività fino ad oggi svolta hanno registrato ottimi risultati occupazionali, circa del 50%, dimostrando come si tratti di concreta e attiva politica del lavoro.

A seguire, con partenza da giugno, altri tre moduli suddivisi in diverse lezioni, affrontano in vari livelli l’educazione finanziaria. E questa ultima parte del progetto è aperta a tutte e tutti.

Partner del programma, condotto da Cooperativa Centro Donne, sono Provincia di Mantova, Consorzio Progetto Solidarietà, Global Thinking Foundation, Consigliera di Parità, Comitato per l’Imprenditoria Femminile della Cciaa di Mantova e Biblioteca Mediatica Baratta.

Gli incontri sono tutti gratuiti. Per informazioni sul Progetto Milena: cellulare 3899151596, mail: info@centrodonnemantova.it. Ilperf