Rigenerazione urbana 2020: Palazzi chiede progetti e idee

MANTOVA Parte da un concorso di idee e di progetti, sotto forma di manifestazione di interesse la nuova pianificazione dell’amministrazione comunale per le azioni di rigenerazione urbana. La novità è che questa volta il Comune non conterà solo sulle proprie forze, ma anche su quelle dei privati, secondo i requisiti delle nuove disposizioni di legge. Tutte le forze imprenditoriali e professionali sono chiamati a dare il proprio contributo per dare una svolta alla lotta al degrado.

È la stessa giunta di via Roma che ieri ha dato il via libera alle procedure, intanto per identificare le priorità, e quindi, data la diagnosi, provvedere alla cura. «Prosegue così la lotta al degrado e ai “magoni”, commenta l’assessore all’urbanistica Andrea Murari –. Dopo i numerosi interventi che hanno visto direttamente impegnata la nostra amministrazione per eliminare il degrado dai quartieri, ora abbiamo un bando che si rivolge ai privati. Sfruttando la nuova norma sulla rigenerazione urbana abbiamo infatti lanciato una manifestazione di interesse per chi possiede aree degradate. Chiediamo ai provati di presentare idee e progetti di rigenerazione da candidare a bandi, e sui quali costruire incentivi per il recupero».

La manifestazione di interesse sarà pertanto finalizzata a presentare idee progettuali per individuare gli ambiti da sottoporre a processi di rigenerazione coerenti con le linee di mandato già votate nel 2016. A titolo esemplificativo la stessa giunta di via Roma segnala alcuni indirizzi operativi di interesse prioritario per l’ente.

Rigenerazione: riguarderà progetti di recupero di edifici privati o pubblici esistenti che non comportino consumo di suolo, ovvero progetti di housing sociale che non comportino consumo di suolo.

Efficientamento: progetti di efficientamento energetico del patrimonio edilizio esistente per ridurre i consumi di combustibili fossili ed emissioni di Co2, perseguendo il traguardo degli edifici a consumo quasi zero, ovvero progetti che incrementino Fer sul patrimonio edilizio esistente, anche in riferimento al catasto solare del Comune.

Sostenibilità: progetti di riqualificazione ambientale e paesaggistica, innovativi di creazione e sviluppo di nuova impresa in campo ambientale o che prevedano interventi anti-amianto.

Adattamento climatico: progetti per ridurre il rischio di isole di calore nel periodo estivo o che incrementino la permeabilità dei suoli.

Infrastrutture verdi e blu: progetti finalizzati allo sviluppo di pratiche di ammodernamento e valorizzazione del sistema verde e del reticolo idrico superficiale.

Infrastrutture e mobilità: progetti volti alla promozione della mobilità sostenibile nonché di riqualificazione della rete infrastrutturale e anche intermodale del capoluogo.