Il Festival della cucina mantovana chiude con i tortelli

MANTOVA Si terrà sabato 22 e domenica 23 febbraio l’ultimo appuntamento del Festival della Cucina mantovana, al Grana Padano Arena (ex Palabam) in via Melchiorre Gioia 3 a Mantova.

La kermesse, che ha ottenuto anche quest’anno un grande successo, avrà come protagonista il Centro sociale Quistellese che preparerà per tutti gli amanti della buona cucina i tortelli di zucca. Due le tipologie di quest’anno: i tortelli coricati e quelli in piedi, nello stesso piatto verranno serviti tortelli di zucca con circa lo stesso ripieno ma chiusi in maniera diversa.

Il prelibato primo piatto verrà affiancato dal risotto lambrusco e salsiccia; vasta sarà anche la scelta dei secondi piatti: stinco, costine, stracotto, luccio in salsa, polenta e funghi, grana e mostarda e tirabega.

Anche per quest’ultimo weekend tante le iniziative in programma: show cooking per adulti, sabato alle 20.00, con lo chef Lorenzo Scazza del Risorante “La cucina” e il gastronomo Graziano Rubes sul tema “Tortello di zucca” e domenica, alle 20.00, con Chef Pasquina Lorenzi che parlerà di “Tortello fior di verza De.Co”, e show cooking per bambini domenica alle 12.30 e alle 13.30 con Chef Graziano Giuseppe Rubes sul Tiramisù, San Martino.

Ma non mancherà la musica dalle 22.30 di sabato Dj Luca Verbeni farà scatenare il pubblico con la Musica più bella, mentre domenica dalle ore 21.00 Palalatino, balli latino americani con Fiaschino.

Inoltre esibizioni sportive, baby dance e gonfiabili gratuiti per tutti i bambini.

Domenica pomeriggio inoltre si terrà il primo Torneo di Burraco (iscrizioni al numero 347-5110669).

Per maggiori informazioni: www.festivalcucinamantova.it.

L’Organizzazione del Festival aspetta tutti gli affezionati al “Festival dei risotti e dei Lambruschi” che si terrà dal 18 aprile al 10 maggio a Gonzaga.