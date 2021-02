Pallavolo A1 F – Casalmaggiore sconfitta a Busto: niente pass per la Coppa Italia

BUSTO ARSIZIO Sconfitta 3-0 a Busto, l’E’ Più non riesce a qualificarsi per la Coppa Italia. Le rosa dovevano vincere due set per centrare il traguardo nella gara che definiva la classifica del girone di andata, ma hanno incocciato in una formazione molto solida e perso l’occasione di aggiudicarsi il secondo parziale giocato alla pari e sempre condotto fino al 20-18. Troppo poco per mettere in discussione il risultato con le “farfalle” di casa sospinte da una Gray super. Casalmaggiore si è affidata ad un unico terminale offensivo, Montibeller (ottima nel secondo set) e alla grinta di Melandri e Sirressi, ma non è bastato.

Coach Parisi sfida l’allievo Musso nella sua ex Busto ma deve rinunciare a capitan Stufi, altra ex. Gioca Ciarrocchi con Marinho in regia preferita a Bonciani. Dall’altra parte delle rete quattro ex rosa, Gennari, Stevanovic, Olivotto e Gray. L’equilibrio iniziale è rotto sull’8-5 con l’ace di Mingardi per le farfalle. Melandri attacca e mura ma l’ace di Escamilla vale il 19-13 con Gray che comincia a fare danni. Un suo attacco sui nove metri chiude il parziale sul 25-18. Il secondo set è Vbc contro Gray con le rosa sempre avanti nel punteggio e Montibeller sugli scudi. Dal 17-15 rosa si arriva al 20 pari, poi Gray, aiutata da Mingardi, chiude sul 25-22 dopo due set points annullati. Nel terzo set parità a 7, poi Busto scappa 16-10 ancora con Gray, prima che Gennari sia protagonista nel finale. Chiude Mingardi. Prossimo impegno per le rosa domenica contro Brescia.

UNET E-WORK BUSTO ARSIZIO – VBC ÈPIÙ CASALMAGGIORE: 3-0 (25-18 / 25-22 / 25-15)

Uyba: Poulter, Mingardi 18, Olivotto 5, Stevanovic 8, Gray 24, Gennari (K) 8, Leonardi (L), Escamilla 2, Herrera Blanco 1. Non entrate: Bonelli, Piccinini, Cucco (L), Bulovic. All. Musso-Menegolo.

Vbc: Marinho, Montibeller 14, Melandri 8, Ciarrocchi 3, Bajema 8, Kosareva 6, Sirressi (L), Bonciani, Maggipinto, Vanzurova. Non entrate: Stufi (K). All. Parisi-Piazzese.

Durata set: 21′, 21′, 22′. Tot: 64′