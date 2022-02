Progetto Milena, un punto di forza per l’universo femminile

MANTOVA Realizzare un percorso più diretto e inclusivo tra formazione e inserimento lavorativo e aumentare le agevolazioni per le imprese che assumano donne: queste alcune delle considerazioni emerse ieri, al termine dei laboratori che rappresentano il primo passo dell’annuale iniziativa Progetto Milena, organizzata da Cooperativa Sociale Centro Donne Mantova, presieduta da Claudia Forini. Il programma è stato fin dall’inizio sostenuto dal Consorzio Progetto Solidarietà, come spiegato dalla direttrice Barbara Dal Dosso, realtà che riunisce 14 Comuni del territorio per la gestione di vari servizi.

La fase iniziale comprende un gruppo di donne disoccupate o inoccupate che permetta loro di mettere a fuoco le proprie aspirazioni e attitudini, il proprio posto nel mondo, come chiarito da alcune partecipanti agli incontri, curati da Forini, counsellor e talent coach, e dalla psicologa Cristina Ferrari.

Per le iscritte una fondamentale occasione per assumere consapevolezza di sé, in alcuni casi di uscire dall’isolamento – di tipo professionale o personale – di constatare la forza del gruppo attraverso il confronto e la conoscenza. E poi verificare in modo diretto quali siano le carenze del mercato del lavoro, che penalizza l’universo femminile, ulteriormente colpito dalle conseguenze dell’emergenza sanitaria. Da qui sorge anche l’impegno di Dal Dosso per portare a un tavolo di discussione i problemi emersi e allargare la rete di possibili partner dell’attività.

Che potrebbero, ad esempio, essere rappresentati da club di service. Come il Rotary Club Mantova Castelli, presente con la presidente Stefania Leoni e con il tesoriere Giuseppe Barreca, quest’anno a sostegno dell’iniziativa, in grado di coinvolgere imprese e professionisti nell’ambito del progetto.

Che, comunque, prosegue, offrendo ulteriori strumenti di approfondimento alle persone selezionate per i corsi, con gli appuntamenti di educazione finanziaria condotti da Global Thinking Foundation e con l’incontro di tre giorni presso il centro per l’ impiego della Provincia di Mantova, cui seguiranno i colloqui di assistenza per la assunzioni.

Ilaria Perfetti