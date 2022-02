Workshop alla ricerca di talenti della scrittura

MANTOVA Che in Italia gli aspiranti scrittori siano tanti si sa. Altro discorso è avere l’occasione di sviluppare le proprie conoscenze e modalità creative nell’ambito di un workshop tenuto da un autore che da vent’anni pubblichi lavori a livello nazionale, vincitore del premio Chiara nel 2017, e avere poi l’opportunità di formulare un elaborato personale, per arrivare alla concreta pubblicazione.

L’occasione si presenta, per il secondo anno, con lo stage di scrittura breve dal titolo “Come hanno scritto i grandi”, tenuto dallo scrittore e giornalista Davide Bregola, organizzato da Oligo editore e casa editrice Il Rio, presso la Casa di Tazio Nuvolari in viale Rimembranze, sabato 12 e domenica 13 marzo.



La volontà, infatti, è anche quella di scoprire nuovi talenti e poterli supportare nel loro percorso letterario, come spiegato da Giada Scandola e Giulio Girondi, delle edizioni Il Rio. Dall’iniziativa dello scorso anno è già scaturita una antologia, che raccoglie i testi dei partecipanti. E l’attività prosegue e si evolve. Senza alcun genere di preclusione, attraverso componenti assai eterogenei all’interno del gruppo. Che abbiano, però, voglia di ampliare le proprie vedute in campo culturale, sapendo poi applicarle in modo efficace.

Per informazioni e iscrizioni mail casaeditrice@ilrio.it, telefono 328 9154797.

Ilaria Perfetti