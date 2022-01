Proroga sulle carte tachigrafiche

MANTOVA Autotrasporto, ritardi nelle spedizioni della carta tachigrafica, per il Ministero dell’Interno è possibile la guida in attesa del rilascio della nuova fino al 31 marzo. L’agevolazione è valida solo per la circolazione in ambito nazionale. Si tratta di un avviso importante agli autotrasportatori. Con il perdurare dell’emergenza sanitaria Covid -19 e a causa dei ridarti riscontrati nei servizi di spedizione delle carte tachigrafiche – spiega la nota della Cna- con circolare del Ministero dell’Interno viene confermata la validità delle registrazioni manuali effettuate dal conducente che, non avendo ricevuto per tempo la carta tachigrafica (per la quale era stato richiesto il rilascio o il rinnovo ), non aveva la possibilità di utilizzare la carta del conduecente per la registrazione delle attività. In tali condizioni non dovrà essere applicata – prosegue la nota della Cna – alcuna sanzione fino al 31 marzo 2022. L’agevolazione è valida solo per la circolazione in ambito nazionale. Per informazioni rivolgersi all’ufficio sindacale Cna, 0376 3179140-3179117.