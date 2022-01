Il ladro si pente e restituisce il bambinello sottratto al presepe

CASALROMANO Il ladro si pente e restituisce, meglio tardi che mai, al paese di Casalromano il bambin Gesù che era sparito a Capodanno dal presepe in piazza Avis, dietro il palazzo municipale, allestito dall’associazione avisina locale. Una notizia che è stata accolta positivamente dalla comunità di Casalromano anche se non cancella la gravità di un gesto gratuito e comunque offensivo nei confronti dei fedeli e di chi si era impegnato a realizzare questo allestimento.

È stato finalmente collocato al posto che si merita proprio nella giornata del Battesimo del Signore, dopo neanche dieci giorni dalla sua sparizione, da qualcuno pentito o che ha ripensato con consapevolezza che azioni così ridicole e offensive non portano da nessuna parte. Un gesto malsano che nei giorni scorsi aveva di gran lunga amareggiato l’intera comunità e infastidito moltissimo i volontari dell’Avis non solo per la ruberia, ma per ciò che il bambino Gesù rappresenta. Forse l’ipotetico “ladro”, (o ladra non si sa), pentito/a ha pensato bene, per farsi perdonare, di rimetterlo al suo posto nella commemorazione del Battesimo di Gesù o forse qualche ragazzino discolo che voleva tirare un brutto scherzo agli abitanti. Di certo un furto inaspettato e poco dignitoso come purtroppo ne avvengono tanti in numerose località con la mania di far sparire la piccola statuina che ha il gran significato del Santo Natale. Il presepe fatto dall’Avis non solo per tradizione, ma con un scopo ben preciso, è stato allestito di proposito accanto all’albero di Natale denominato della “Rinascita -speranza-continuità” preparato dai bambini della scuola Primaria e dell’Infanzia di Casalromano e Fontanella Grazioli, per infondere serenità e speranza in questo momento storico, difficilissimo e contorto, che stiamo sfortunatamente vivendo. Alla fine tanta soddisfazione per tutti, non solo per l’associazione avisina ma per l’intera comunità di Casalromano che in fondo niente è perduto, nel bambino Gesù restituito che incarna semplicemente un significato importante: quello etico, morale e religioso del Santo Natale.