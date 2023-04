Prosegue il piano asfalti: si riparte mercoledì da viale Carso

MANTOVA Sono pronti a partire i lavori di asfaltatura in viale Carso, nel tratto compreso tra viale Asiago e viale Gorizia, e in viale Oslavia.

Per procedere con gli interventi e la manomissione del suolo pubblico, verranno temporaneamente soppresse le fermate dell’Apam presenti e modificata la viabilità.

Il cantiere stradale in viale Carso si terrà nei giorni 12 e 13 aprile. Durante gli interventi vi sarà anche il “Divieto di sosta 0-24 con rimozione forzata” dei mezzi.

Nelle zone interessate verrà istituito il senso unico alternato. Verrà garantita la percorribilità dei pedoni e l’accesso alle civiche abitazioni e agli esercizi commerciali. I lavori di asfaltatura in viale Oslavia, invece, si terranno dal 12 al 14 aprile. Anche qui vi sarà il divieto di sosta 0-24 con rimozione forzata dei mezzi su entrambi i lati della strada.

Anche in viale Oslavia verranno soppresse temporaneamente le fermate del trasporto pubblico, ma garantita la percorribilità dei pedoni e l’accesso ad abitazioni e agli esercizi com