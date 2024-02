Quindici milioni spalmati su cinque scuole

MANTOVA Quindici milioni dall’Europa per 4 Hub legati al progetto “Generare il futuro: dalla scuola alla città”, a valere sul Programma regionale co-finanziato dai fondi strutturali europei per il periodo 2021-2027: sono la scuola Tazzoli (quartiere Cittadella-Colle Aperto), la scuola Pomponazzo (quartiere centro storico), che coinvolge anche la Bertazzolo; quindi la Martiri di Belfiore (Valletta Paiolo) e la scuola Don Mazzolari – Boni quartiere Valletta Valsecchi.

“Generare il futuro” vede un investimento complessivo, interamente finanziato dai fondi strutturali europei, di 15 milioni di euro di cui circa 9 destinati alle seguenti opere: Scuola Tazzoli. L’intervento prevede la realizzazione di un nuovo volume posizionato all’interno del cortile della scuola che sarà destinato a spazio polifunzionale in grado di ospitare sia attività didattiche che attività a servizio della cittadinanza, essendo previsto un ingresso separato per l’utilizzo in orario extrascolastico. Progetto di fattibilità tecnico economica: dopo autorizzazione dalla Soprintendenza prevista entro maggio si procederà con il progetto esecutivo tra giugno e luglio 2024 per poi dare Inizio ai lavori entro fine 2024.

Scuola Pomponazzo. Il progetto prevede la riqualificazione degli spazi esterni attraverso il ridisegno delle aree del cortile al fine di rendere lo spazio ancora più sicuro, vivibile e adatto all’attività ludica dei bambini.Progettazione entro giugno 2024. Inizio lavori: estate 2024.

Scuola Bertazzolo. L’intervento prevede la realizzazione di un nuovo volume nell’ambito delle aree esterne della scuola che sarà destinato a spazio polifunzionale in grado di ospitare sia attività didattiche che attività a servizio della cittadinanza, essendo previsto un ingresso separato per l’utilizzo in orario extrascolastico. Progetto di fattibilità tecnico economica ormai alle fasi finali per poi procedere con le autorizzazioni è successivamente con il progetto esecutivo previsto tra maggio e giugno 2024. Inizio lavori emtro il 2024.

Scuola Martiri. L’intervento prevede la demolizione dell’attuale palestra e la ricostruzione, nello stesso sedime, di un nuovo volume che ospiterà sia la nuova palestra che uno spazio polifunzionale. Il volume, infatti, sarà realizzato su due livelli, di cui uno parzialmente interrato, così da permettere la realizzazione degli spazi di servizio della palestra al piano terra e uno spazio polifunzionale al piano primo. Nell’ambito del progetto verranno realizzate opere migliorative anche in termini energetici e dell’accessibilità come la sostituzione dei serramenti della scuola e la realizzazione di due ascensori in adiacenza ai vani scala esistenti. Progetto di fattibilità tecnico economica entro fine marzo per procedere poi alle autorizzazioni necessarie. Progetto esecutivo previsti tra giugno e luglio 2024. Inizio lavori calendarizzato fine 2024.

Don Mazzolari-Boni. Riqualificazione aree esterne. Progetto di fattibilità tecnico economica da affidare. Inizio lavori primo trimestre 2025.