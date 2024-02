Muore nell’incidente, incolpato e condannato il Comune

MANTOVA La causa era stata intentata nei confronti del Comune dalla vedova di un uomo rimasto vittima di un incidente stradale per il quale lo stesso ente era stato condannato in primo grado al risarcimento dei danni patiti. Una condanna che aveva comunque visto il Comune difeso dalla polizza assicurativa stipulata con la compagnia Uniqa Sachversicherung, con sede a Vienna.

La condanna inflitta dal il Tribunale di Mantova riteneva che l’ente pubblico dovesse essere chiamato in causa nella misura del 50%, e al pagamento in favore della parte attrice della somma di oltre 131mila euro.

La corte d’appello di Brescia, con la sentenza emessa lo scorso 29 novembre, aveva rigettato l’appello proposto dal Comune di Mantova, che chiedeva la propria deresponsabilizzazione dagli effetti risarcitori. A questo punto la stessa amministrazione è intenzionata a ricorrere in Cassazione dando incarico al legale Andrea Alessandro Chiarello del Foro di Verona.