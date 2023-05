Calcio Promozione – Marmirolo, ingresso gratis per la gara decisiva

MARMIROLO Manca solo una vittoria al Marmirolo per ottenere la matematica salvezza: per spingere i neroverdi di Abderrazzak Jadid al successo nella gara decisiva in casa contro la Sportiva Ome, la dirigenza ha deciso di rendere gratuito l’ingresso. I bresciani, 42 punti all’attivo, sono tranquilli in classifica e fuori da tutto, mentre al Rullo potrebbe bastare anche una sconfitta qualora andasse ko pure la Governolese (ora a -7) e la Voluntas (adesso a -9) non vincesse.

E’ chiaro, però, che il Marmi punterà a vincere, per chiudere i giochi dopo il pari pesantissimo, ottenuto a tempo scaduto con i Pirati senza dipendere da altri risultati. «L’ingresso gratis è stato deciso dalla società per aiutare ancor di più questi ragazzi a raggiungere l’obiettivo – dice il diesse Brentegani -, evitare i play out sarebbe un ottimo risultato, che premierebbe il nostro grande lavoro, lungo tutto il corso della stagione. Vorremmo che fosse una domenica importante davanti al nostro pubblico, che ci auguriamo sia presente in maniera massiccia per sostenere la squadra». Assenti per squalifica Adam Jadid e Sabaini.

Vincere e poi, a salvezza acquisita, si penserà al futuro. Tante le voci che si rincorrono in queste ore. Dal contatto (confermato da più parti) con l’Union Team e della possibilità (un ritornello che si sente ad ogni fine stagione) di unire le forze con l’altra realtà calcistica del comune, la Robur, si è detto molto e solo le prossime settimane potranno dare una schiarita. C’è ancora una partita da giocare per essere matematicamente sicuri di essere un altro anno in Promozione. Al futuro meglio pensarci da lunedì.