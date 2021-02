Raid ladresco in centro città, rubati preziosi e una pistola calibro 765

MANTOVA – Si sono introdotti previa effrazione della porta d’ingresso e quindi, una volta all’interno hanno messo a soqquadro l’intero appartamento alla ricerca di denaro contante e oggetti preziosi. Episodio predatorio quello occorso lo scorso sabato pomeriggio in pieno centro città. Vittima del raid ladresco un uomo di 76 anni residente in via Madonna dell’Orto, la trasversale che collega via Principe Amedeo con via Mazzini. Stando alla ricostruzione dagli inquirenti i malviventi avrebbero approfittato della temporanea assenza del padrone di casa per mettere a segno il colpo, che avrebbe così fruttato oltre a diversi monili in oro anche una pistola calibro 765 regolarmente detenuta dal proprietario, ma senza le munizioni. A fare l’amara scoperta è stato quindi lo stesso derubato una volta rincasato. Immediata è così scattata la denuncia di furto ai carabinieri di Mantova ai quali ora sono affidate le indagini per risalire ai responsabili.