Segni, il carnevale parte col laboratorio di creazione di addobbi per bici e balconi

MANTOVA –

A partire dalle 16:30 di oggi, su segninonda.org, la piattaforma digitale di Segni d’infanzia associazione, iniziano i preparativi del Carnevale dei Bambini e delle Bambine di Mantova, promosso dal Comune e realizzato in collaborazione con Palazzo Te e Palazzo Ducale.

In seguito alla riapertura dei musei, il Carnevale digitale offre una importante occasione di riscoperta di questi luoghi: nel weekend (sabato 6 e sabato 13), a musei chiusi, i due Palazzi protagonisti dell’iniziativa si possono visitare online, partecipando a una grande caccia al tesoro d’arte formato famiglia, ma adatta a tutte le età. L’invito poi è di tornare a vederli dal vivo, durante la settimana, per ritrovare dettagli e storie.

Ma non solo, grazie alla collaborazione con la Fondazione di Palazzo Te, i possessori della Supercard Cultura – che consente l’accesso libero e per tutto l’anno ai musei civici e a Palazzo d’Arco al costo di 12 euro – potranno accedere gratuitamente ai contenuti digitali del “pacchetto Carnevale 2021” disponibile su segninonda.org.

Il Carnevale di Segni d’infanzia infatti prevede contenuti on demand e in streaming, alcuni ad accesso libero e altri disponibili con un piccolo contributo di 7 euro a sostegno delle attività dell’associazione.

L’appuntamento di oggi su segninonda.org è con il video tutorial de La Ciclofficina degli animali fantastici per seguire passo passo, con i suggerimenti e i consigli dell’artista Francesco Testi, la creazione di speciali sagome, raffiguranti teste e code di animali da combinare con fantasia, e il loro montaggio sulla bicicletta o i balconi di casa.

L’accesso al contenuto è gratuito e si può ripetere più volte, resterà disponibile fino al 16 febbraio. Attività ideale e divertente da condividere genitore/bambino, consigliata anche le scuole direttamente in classe sulla LIM come attività di laboratorio al mattino. Tutti così possono realizzare un carro-bici o un addobbo carnascialesco per balconi e finestre del condominio o per le cancellate delle scuole. L’invito è di colorare la città con i segni del Carnevale anche nel grigio periodo di limitazioni che stiamo vivendo.

C’è la possibilità, per chi volesse, di prenotare delle sagome di animali fantastici già costruite, pronte da decorare e montare facendo una donazione a sostegno delle attività dell’associazione.

Questo è solo un primo assaggio del ricco programma che si andrà implementando fino al 16 febbraio. I prossimi appuntamenti sono sabato 6 con il podcast de “La voce della Balena” – l’animale simbolo del Festival 2020, con la voce di Valentina De Poli, torna a Mantova per il Carnevale e va a curiosare tra i luoghi d’arte – e con il primo attesissimo evento da Palazzo Ducale, “Il Carnevale a regola d’arte”. Previsto per le ore 16:00 – ma disponibile da vedere fino al 16 febbraio sempre ad accesso gratuito – un percorso di scoperta visivo e narrativo con il quale andare a ricercare, partendo dal Museo archeologico, un simbolo del Carnevale, nascosto in reperti, affreschi e arazzi, che è anche un simbolo del teatro: la maschera. Si possono così collezionare personaggi e dettagli, ma anche ricevere le istruzioni per realizzare una maschera da “attore romano” e per creare un teatrino d’ombre nel quale animare le figure di putti mascherati, delle muse o le storie dei miti appena scoperte.

Dal 8 al 12 febbraio un podcast al giorno con “Carnevale in pillole” spunti, filastrocche e curiosità sul Carnevale con la voce di Cristina Cazzola, attrice e direttrice artistica di Segni d’infanzia. Sabato 13, due eventi unici in streaming: alle ore 16:00 il “Nabuzardan” da Palazzo Te e alle 18:00 “Un viaggio a pedali” dall’esperienza di teatro delivery a Mantova. Per chiudere in bellezza martedì grasso, il 16 febbraio, che è anche la giornata delle Balene fa’ la sua ultima comparsa il simbolo di Segni 2020 con un nuovo podcast de “La Voce della Balena”.

Sulla giornata del 13 febbraio infine sarà attivata a Mantova la formula del teatro delivery dal vivo, con l’artista Ippolito Chiarello. Si potrà cioè ordinare una storia da asporto in consegna sotto casa, o meglio sotto le finestre, da gustare in sicurezza dal balcone del proprio condominio, magari invitando vicini di casa ad affacciarsi per goderne insieme. Info e prenotazioni: segreteria@segnidinfanzia.org – 0376.1514016