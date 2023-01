Raid notturno in un appartamento, ma i ladri acrobati se ne vanno a mani vuote

Mantova Tentativo di furto quello perpetrato l’altra notte ai danni di un appartamento condominiale alla periferia della città. L’episodio predatorio, a quanto pare non andato a segno, è occorso in un’abitazione ubicata al primo piano di una palazzina in viale Europa. Ad accorgersi dell’intrusione sono stati ieri mattina gli stessi proprietari, al momento del raid ladresco non presenti in casa, che hanno immediatamente provveduto a sporgere denuncia ai carabinieri del comando di via Chiassi. Secondo una prima sommaria ricostruzione da parte dei militari dell’Arma i soliti ignoti si sarebbero introdotti nottetempo da una porta finestra previa effrazione, dopo essere saliti al primo piano direttamente dal balcone. Quindi dopo aver messo a soqquadro ogni stanza, alla ricerca di denaro od oggetti preziosi da depredare, se ne sarebbero andati ma a mani vuote. Stando infatti ad un primo sopralluogo parrebbe non essere stato asportato nulla dai malviventi.