Referendum giustizia, confronto pubblico sulle ragioni del Sì e del No

MANTOVA – Un confronto pubblico per discutere nel merito la riforma della giustizia e il referendum che anima il dibattito politico nazionale. L’appuntamento è per domani, mercoledì 18 marzo alle 18.30 nella Sala degli Stemmi di via Gandolfo 11, dove si terrà l’incontro dal titolo «Le ragioni del Sì e del No a confronto». L’iniziativa mette a dialogo esponenti del mondo giuridico e politico. A rappresentare le ragioni del Sì saranno l’avvocato Sebastiano Tosoni, presidente della Camera Penale di Mantova, Michele Falcone, segretario provinciale di Forza Italia, e la senatrice Paola Mancini, segretario provinciale di Fratelli d’Italia. Per il No interverranno l’avvocato Maddalena Grassi, del Comitato Avvocati per il No, Adriano Stabile, segretario provinciale del Partito Democratico, e il consigliere regionale PD Marco Carra. L’incontro sarà moderato dalla giornalista Antonia Bersellini Baroni. L’ingresso è libero.