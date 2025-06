Referendum, ultimi appuntamenti in città e provincia

MANTOVA Siamo al rush finale per quanto riguarda l’attività di campagna referendaria del Comitato provinciale 5SI in vista del voto dell’8 e del 9 giugno quando gli italiani saranno chiamati alle urne per cinque quesiti che riguardano lo stop ai licenziamenti illegittimi, maggiori tutele per lavoratrici e lavoratori di piccole imprese, lotta alla precarietà, più sicurezza sul lavoro e riduzione dei tempi per ottenere la cittadinanza italiana.

Vediamo tutte le iniziative fino al 6 giugno, giorno in cui a Montata Carra si terrà la festa finale.

Mercoledì 4 giugno alle ore 20.45 nella tensostruttura del centro sportivo è previsto un incontro informativo a più voci sui temi del referendum promosso dal Comune di Casaloldo. Intervengono Paola Mancini (senatrice di Fratelli d’Italia), Marco Carra (consigliere regionale del Pd), Michele Orezzi (Segretario generale della Cgil di Mantova), Giovanni Acerbi (presidente Apindustria Confimi Mantova), Utibe A. Joseph (attivista di “Dalla parte giusta della storia”).

Giovedì 5 giugno alle ore 18.30 nel foyer del Teatro Sociale di Mantova è in programma l’incontro sul tema “Precarizzazione, sicurezza, impresa: le sfide del referendum”, ne parlano Elisa Rodighiero (direttrice Cna Mantova) e Michele Orezzi (segretario provinciale Cgil Mantova). A seguire aperitivo. Incontro organizzato dal Pd di Mantova.

Venerdì 6 giugno alle ore 21 nella sala civica delle scuole medie in via Lisiade Pedroni di Gonzaga, spazio all’incontro pubblico “Più diritti e più tutele per le lavoratrici e i lavoratori, più sicurezza nei luoghi di lavoro” con Antonella Bernardelli (segretaria circolo Pd Gonzaga), mentre alle ore 19.30, come anticipato, la bocciofila di Montata Carra (via Menotti 1) ospiterà la “Festa della Partecipazione” per la chiusura campagna referendaria con cena di raccolta fondi a sostegno di Mediterranea SOS: primo, dolce e acqua/bibita 20 euro (bambini gratis) e dopo cena con musica. Saranno presenti Beppe Caccia (co-fondatore e capo missione di Mediterranea), Ibrahima Lo (Attivista di Meditteranea Saving Humans), Valentina Cappelletti (Segretaria Generale Cgil Lombardia).

Proseguono in tutta la provincia i volantinaggi nei mercati.

Per informazioni su tutte le iniziative visita l’apposita sezione nel sito della Cgil di Mantova (www.cgil.mantova.it)