Terra delle meraviglie, il 4 giugno alla Carpaneta

MANTOVA Conto alla rovescia per la quarta edizione della festa “La Terra delle Meraviglie”, l’evento organizzato da Coldiretti Mantova insieme a Coldiretti Donne, Coldiretti Giovani e la struttura della Federazione provinciale (e con la collaborazione di Regione Lombardia ed Ersaf) per festeggiare il percorso di educazione alimentare che ha coinvolto nell’anno scolastico 2024/25 ben 241 classi elementari e medie e 20 classi delle scuole dell’infanzia. L’appuntamento è per mercoledì 4 giugno alla Foresta della Carpaneta, dalle ore 8 alle 13.

L’appuntamento organizzato da Coldiretti Mantova rappresenta, ricorda Camilla Destro, responsabile provinciale Donne Coldiretti, “l’evento di chiusura di un intenso ciclo di formazione rivolto a studenti e insegnanti per conoscere l’agricoltura, le tradizioni e i prodotti tipici del territorio, le linee della corretta alimentazione”.

Il format studiato per i bambini, spiega Elena Poltronieri, segretaria di Donne Impresa Coldiretti Mantova e responsabile del progetto scolastico di educazione alimentare, “coniuga gioco e apprendimento, con attività di laboratorio e tutorial su tematiche agricole: il mondo delle api, degli insetti e degli aracnidi, i settori del latte, dei cavalli, chiocce e pulcini, ma anche le barbabietole da zucchero, il riso, i cereali, le erbe officinali, i laboratori creativi di riciclo, fino agli aspetti legati alla natura e all’ambiente”.

Spazio naturalmente anche ai giochi della tradizione come bandiera, corsa sacchi, roverino, scalpo, percorso ostacoli, per far conoscere ai più piccoli attività oggi in parte abbandonate.

La festa alla Carpaneta sarà il coronamento di un ciclo di lezioni tenute da Coldiretti Donne Mantova che, fra lezioni a scuola e visite nelle aziende agricole, hanno coinvolto 241 classi fra scuole materne e primarie (San Giorgio, Maoli di Goito, Cerlongo, Sant’Antonio, Pegognaga, Castiglione delle Stiviere, Guidizzolo, Redondesco, Mariana Mantovana, Casalmoro, Asola, Ceresara, Gazoldo degli Ippoliti, Casaloldo, Castel Goffredo).