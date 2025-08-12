Relazione d’Impatto 2024: innovazione, valore e comunità al servizio delle PMI mantovane

È stata presentata la Relazione d’Impatto 2024 di Api Servizi Srl Società Benefit, documento che racconta un anno di attività caratterizzato da crescita, attenzione al territorio e una visione sostenibile capace di generare valore per imprese, persone e ambiente.

Il presidente Claudio Urbani ha ricordato il significato della trasformazione in Società Benefit, avviata nel 2021: “Quando abbiamo aggiunto le due lettere SB alla nostra ragione sociale, abbiamo espresso chiaramente la volontà di avere un impatto positivo su ciò che ci circonda. Guardando oggi i risultati, quella scelta si conferma giusta e lungimirante”.

La Relazione evidenzia un incremento del 21% nei servizi erogati, il potenziamento del supporto all’innovazione e la creazione di momenti di confronto per accompagnare le imprese nelle grandi transizioni economiche, digitali e ambientali. L’attenzione al benessere del team emerge come elemento imprescindibile, parte integrante del valore complessivo generato.

Per Francesco Ferrari, presidente di Apindustria, il documento conferma un impegno preciso: “Il nostro compito è costruire strumenti concreti che aiutino le PMI ad affrontare le sfide attuali, senza perdere di vista le nuove generazioni che rappresentano il futuro dell’impresa”.

La Relazione d’Impatto 2024 si distingue per una visione centrata sulle persone. Non si limita a misurare numeri e performance operative, ma valorizza chi ogni giorno contribuisce alla crescita delle imprese e del territorio, promuovendo ascolto, formazione, condivisione e coinvolgimento. È una narrazione che mette in primo piano la capacità di generare impatto umano, relazionale e culturale, con l’obiettivo di costruire un’economia più consapevole, inclusiva e sostenibile.

Un messaggio ripreso anche da Alessandra Tassini, responsabile Impact: “Senza il contributo attivo delle persone, non può esserci impatto. Al centro del nostro lavoro ci sono le imprese, ma soprattutto gli imprenditori di domani, a cui vogliamo offrire contesti dove formarsi, confrontarsi e contribuire a una visione più sostenibile dell’economia”.

La presentazione della Relazione è stata anche un’occasione per ribadire che la sostenibilità passa attraverso relazioni autentiche e condivise, capaci di rafforzare il senso di comunità tra imprenditori, professionisti e stakeholder.