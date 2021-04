Riaprono i negozi e loro fanno subito una rapina alla Favorita: due giovani arrestati dalla Polizia

MANTOVA Hanno cercato di rubare dei capi d’abbigliamento ma sono stati scoperti da un commesso, che è stato spintonayo a terra dai due ladri che nel fuggire hanno abbattuto una vetrata per poi venire bloccati da commesso, guardie giurate e poliziotti nel parcheggio della Favorita. Mattinata da dimenticare per un 19enne e un 20enne che sono stati arrestati per rapina impropria in concorso. I due sono entrati in azione verso le 10.45 di oggi, praticamente poco dopo la riapertura del negozio Oviesse all’interno del centro commerciale La Favorita, che era rimasto chiuso per tutto il mese scorso per via della zona rossa. I due si sono subito messi all’opera e sono stati subito notati da un commesso mentre armeggiavano con le placche antitaccheggio di alcuni capi d’abbigliamento. Vistisi scoperti hanno mollato jeans e magliette e si sono aperti la via di fuga spintonando a terra il commesso che però si è rialzato e li ha rincorsi con un paio di guardie gurate a dargli man forte. I due inseguiti hanno anche abbattuto una vetrata del centro commerciale per un danno di 1500 euro. Fuori nel parcheggio li aspettavano gli agenti di una Volante. Fine corsa e manette per rapina impropria in concorso.