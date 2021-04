Beccato con la droga nel giubbino, denunciato

POGGO RUSCO I Carabinieri della Stazione di Poggio Rusco hanno trovato addosso ad cittadino straniero 27enne, domiciliato a Poggio Rusco, 2,5 grammi di cocaina, nascosta nella manica del giubbino. Nel corso dell’operazione i Carabinieri sequestravano inoltre la somma di euro 577,70, probabile provento dell’attività illecita posta in essere dal predetto. L’uomo veniva di conseguenza denunciato in stato di libertà, alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Mantova, per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.