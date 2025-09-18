Weekend di eventi tra le Valli del Mincio, la Palude di Ostiglia e le golene del Po

Le meraviglie della natura e il benessere che nasce dal rapporto armonioso tra uomo e ambiente sono i temi che animano il denso programma di eventi gratuitipromossi dal Parco del Mincio nel week end. Per i partecipanti, la possibilità sarà quella di vivere un’esperienza immersiva e molteplice anche sotto il profilo delle location, distribuite tra Mantova, le Valli del Mincio, la Palude di Ostiglia e le golene del Po.

sabato 20 settembre a Borgo Angeli, nello scenario del Lago Superiore di Mantova, con Sup & Mindfulness (ore 10:00), percorso di benessere sull'acqua che comprende una lezione introduttiva al SUP, pratiche di respirazione, rilassamento e tour sensoriale, in collaborazione con WhatSUP Mantova e Giulio Mellettini. L'evento è inserito nella rassegna "Ben-essere in natura nel Parco del Mincio", realizzata con il sostegno di Regione Lombardia, e la partecipazione è gratuita con iscrizione obbligatoria: 333 3335308 – whatsupmantova@gmail.com

Domenica 21 settembre, a partire dalle ore 9:00 e per tutto il giorno, nel Parco Fondo Mincio di Rivalta sul Mincio, nell'incantevole ambientazione della riserva naturale Valli del Mincio, si svolge la settima edizione del Festival Olistico, giornata dedicata alla scoperta di discipline bio-naturali, pratiche di rilassamento, tecniche di massaggio, arti e arti terapie, alimentazione naturale, conferenze e laboratori dedicati al benessere psico-fisico. Evento a ingresso libero inserito nella rassegna "Ben-essere in natura nel Parco del Mincio". Info: https://www.festivalolistico.eu/

Il week end sarà all'insegna della Festa d'autunno nella riserva naturale Palude di Ostiglia, che ospiterà visite, laboratori e incontri con l'autore: sabato 20, alle ore 16:30, Marco Valsesia, apicoltore e scrittore, parlerà dei suoi libri "La vita segreta delle api" e "Un mondo senza api" (Longanesi) insieme alla naturalista Lisa Reggiani. Domenica 21, alle ore 10:30, Lisa Reggiani condurrà "Ogni filo d'erba nasconde un piccolo universo", visita guidata alla scoperta degli insetti e di altre meraviglie della riserva, mentre alle 15:30 si svolgerà "L'atelier della natura", laboratori creativi e giochi a cura della cooperativa "Ai Confini". Per l'occasione si potrà visitare la mostra fotografica "Tra acqua e cielo: racconti di luce" con le suggestive immagini scattate nella riserva da Barbara Zuccoli, Salvatore Bonanno e Davide Lago. La partecipazione agli eventi di "Festa d'autunno", realizzata nell'ambito del progetto "Tutela e conservazione delle Paludi di Ostiglia e del Busatello" con il sostegno di Fondazione Cariverona, è gratuita con iscrizione obbligatoria: whatsapp 338 1271898 o riserva.ostiglia@lipu.it

Domenica 21 settembre prende il via anche la nuova edizione della rassegna In cammino tra paludi, isole e golene, a cura delle Guardie Ecologiche Volontarie del Parco del Mincio, che accompagneranno gli amanti della natura alla scoperta dell’Isola Cirene, suggestivo ambiente golenale tra Ostiglia, Pieve e Serravalle. Il percorso è di 9 Km, con partenza alle ore 9:00 dall’Ufficio Turistico di Ostiglia (via Trento e Trieste). La partecipazione gratuita e non è necessaria la prenotazione. Info: GEV Ilaria Artioli 329 7928947.

Tutte le informazioni sugli eventi a cura del Parco sono disponibili su www.parcodelmincio.it.