Ricomincio da me, giovedì 13 marzo al Mignon la proiezione del film organizzata dalla Provincia

MANTOVA La Provincia, per celebrare la Giornata Internazionale della donna invita giovedì 13 marzo 2025 alle ore 17.30 al cinema Mignon in via Benzoni a Mantova, alla proiezione del film “Ricomincio da me”. Antonia, detta Toni, ha 43 anni e vent’anni prima ha registrato un disco che ha ottenuto un notevole successo. Ora, con cinque figli da crescere da sola, canta la sera in un locale ma senza troppa soddisfazione. Vorrebbe dare una svolta alla sua vita finché è in tempo. Ma è in tempo? La distanza di età tra i figli è poca, quindi siamo nell’area o della piena adolescenza o in quella limitrofa. Questo fa sì che, data l’affinità di caratteri ma, al contempo, il bisogno di profilarsi individualmente, i motivi di frizione tra loro e anche con la madre non manchino. Sono cinque ego che, al contempo e con tutta la contraddittorietà che la vita comporta, cercano l’indipendenza ma hanno bisogno del sostegno e soprattutto dell’ascolto materno. In tutto ciò la protagonista, una Camille Cottin molto brava nel dare a Toni le espressioni di una donna che cerca di trovare in se stessa la forza necessaria per rispondere alle esigenze di chi la circonda, vorrebbe poter ripartire. Non è facile descrivere la quotidianità della vita di una famiglia senza cadere negli stereotipi ed evitando colpi di scena per movimentare la storia. Nel film, con la necessaria leggerezza, si scava però in profondità nel sentire di una donna sola che non sta cercando un compagno ma se stessa.

Ingresso libero e gratuito