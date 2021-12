MANTOVA Mantova ha voluto ricordare, come ogni 3 Dicembre, l’eroe ed armaiolo mantovano Cesare Fretta, arrivato a dare la sua vita in difesa della sua attività (vendita di armi) per mano di facinorosi nel 3 Dicembre del 1919. Un segno di grande coraggio ed un simbolo da ricordare per tutti i commercianti ed imprenditori mantovani e non solo.