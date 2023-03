Ripulite le sponde del diversivo. Raccolta una tonnellata di rifiuti

MANTOVA Oltre tonnellata e mezza di rifiuti è stata raccolta ieri mattina nella zona del canal bianco alle porte della città nei pressi della rotonda del Boma. L’iniziativa di Plastic Free ha nuovamente colto nel segno grazie all’ottimo lavoro della trentina di volontari che fin dal mattino ha setacciato le sponde del canale per raccogliere tutta la sporcizia presente.

Una “Passeggiata ecologica”, come viene definita dagli organizzatori, che è anche una vera e propria scelta di civiltà, per abbattere le conseguenze nefaste sull’ambiente dell’abbandono della plastica nell’ambiente.

Come detto, il bottino finale recuperato racconta di una decina di sacchi di plastica e rifiuti per quasi una tonnellata e mezza, dimostrando quanto il problema ambientale sia radicato ovunque, anche in una realtà urbana come Mantova che a livello nazionale è tra le più virtuose quando si parla di rifiuti.

Questa mattina, sempre rimanendo in tema ambientale, nella sede del Parco del Mincio a Porta Giulia a Cittadella ci sarà la presentazione dell’iniziativa Puliminicio, che si terrà domenica prossima con l’organizzazione dell’associazione culturale La Luna nel Pozzo di Pozzolo sul Mincio.

La 19esima edizione sarà un appuntamento speciale, perché quest’anno coinvolgerà numerosi territori lungo l’asta del Mincio, da Ponti sul Mincio a Pietole, grazie alla mobilitazione di amministrazioni locali, associazioni e volontari.