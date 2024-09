Troppa pioggia: i lavori in centro a Castiglione in ritardo

CASTIGLIONE – Dopo il completamento, nelle scorse settimane, del primo lotto dei lavori per il rifacimento del manto stradale di piazza San Luigi, ovvero quello che ha interessato l’acciottolato carrabile tra l’ex Banca Intesa e la farmacia comunale, ora i fari sono puntati sul secondo tratto da portare a termine, per arrivare fino all’intersezione tra via Marta Tana e viale Maifreni.

Anche se, a causa delle precipitazioni copiose degli ultimi giorni, gli interventi stanno procedendo un po’ a rilento: «Le condizioni meteo avverse, purtroppo, stanno influendo, e non poco, sul prosieguo dell’opera. Gli operai, infatti, senza un clima asciutto non possono andare a sigillare i sampietrini già posati. Con l’umidità non è possibile immettere la resina sulle pietre e quindi tutto si rimanda». È il vicesindaco ed assessore ai lavori pubblici Andrea Dara a fare il punto della situazione. E poi aggiunge: «Per evitare, però, ulteriori problemi alla viabilità, soprattutto nei dintorni della piazza, abbiamo aperto temporaneamente la parte già completata alla sosta delle auto. In sintesi, chi proviene da via Marta Tana può girare a sinistra ed avere a disposizione nove parcheggi, che vanno ad aggiungersi ai tre già allestiti, sul lato destro, scendendo da via Ordanino».

E ci sono delle novità anche per quanto riguarda l’ultima tranche della riqualificazione del manto stradale: per intenderci, quello che va dalla basilica aloisiana, passando dinanzi al municipio, fino alla prima parte di via Battisti: «Per il ritorno dei sampietrini – spiega ancora l’onorevole Dara – ci sarà da attendere. I lavori per rimuovere l’asfalto posato in occasione della partenza della cronometro del Giro d’Italia, sono stati infatti rimandati alla prossima estate. Abbiamo preso questa decisione di comune accordo con i commercianti della zona per evitare ulteriori disagi considerando il protrarsi del cantiere già presente. I nuovi interventi, così, sono in programma a luglio 2025, con la chiusura delle scuole», conclude l’assessore.