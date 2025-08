Si ribaltano con il suv sotto la tangenziale nord, tre in ospedale

MANTOVA Incidente ieri poco prima delle 14 in via Ostiglia, nei pressi della tangenziale Nord. Per cause ancora in corso di accertamento, un Suv con a bordo due uomini di 49 e 65 anni e una 58enne, si è ribaltato terminando la propria corsa al centro della carreggiata. Sul posto i vigili del fuoco che hanno provveduto a liberare i tre dall’abitacolo poi trasportati dal personale sanitario in ospedale per accertamenti. Nessuno è comunque in pericolo di vita. Ad occuparsi dei rilievi di legge per ricostruire l’esatta dinamica di quanto occorso la Polizia Stradale di Ostiglia.