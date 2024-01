Prima la lite, poi tenta di investire il rivale: un ferito di Suzzara

SUZZARA – La lite degenera e uno dei due decide non solo di malmenare il rivale, ma anche di investirlo con l’auto: la dinamica è ancora in corso di valutazione – non si sa ancora se le percosse siano arrivate prima o dopo il tentato investimento (che solo per un caso fortuito non è stato più violento e cruento – ma per i pochi testimoni che hanno assistito al fatto è stato decisamente scioccante quanto avvenuto ieri pomeriggio poco prima delle 15, nel parcheggio di un supermercato a Suzzara. Ferito, sia pure in modo non grave, un 30enne nordafricano.

La dinamica, come abbiamo detto, è ancora poco chiara dato che l’aggredito sarebbe ancora, comprensibilmente, provato per l’accaduto e quindi non in grado di fornire ulteriori elementi ai carabinieri: a quanto sembra il 30enne sarebbe venuto a baruffa con un altro uomo – non si sa se connazionale o di altra provenienza – nel parcheggio di un supermercato in via Madre Teresa di Calcutta. Quella che sembrava una banale lite è invece degenerata e, stando a una primissima ricostruzione, a un certo punto uno dei due è salito in macchina cercando di investire l’altro, riuscendovi però solo parzialmente e senza provocargli ferite gravi. Immediatamente soccorso il 30enne presentava anche i segni di evidenti percosse, anche se non è stato chiarito se queste siano arrivate prima dell’investimento o dopo, quando era già a terra. Sulla vicenda stanno indagando i carabinieri di Suzzara e della Compagnia di Gonzaga, che stanno cercando di raccogliere tutte le testimonianze utili ma anche di verificare l’ulteriore ipotesi che il 30enne sia stato vittima di una spedizione punitiva o si sia invece trattato solo, si fa per dire, di una lite finita male.