Risse e aggressioni: quattro segnalazioni in meno di tre ore tra città e provincia

MANTOVA – Notte violenta in città e anche in provincia quella tra sabato e ieri. Almeno quattro gli episodi segnalati tra aggressioni e risse. Già alle 23.15 di sabato scorso nei pressi di un locale lungo l’Ostigliese in località Pontemerlano, due uomini sui 50 anni sono stati soccorsi in seguito a un’aggressione e uno di loro è stato portato in ospedale in codice giallo (media gravità). È stata invece medicata sul posto dal personale della Croce Verde ma non ha avuto bisogno di essere portata in ospedale una 21enne aggredita in piazza Broletto poco dopo l’una di ieri. Sul posto è intervenuta la questura. Più o meno alla stessa ora in piazza Sordello, ma in questo caso nell’abitato di Goito, un 36enne subiva a sua volta un’aggressione e veniva quindi trasportato al Poma per accertamenti. Un’ora più tardi veniva infine segnalata una rissa a Viadana in via Grazzi Soncini. Sul posto, dove interveniva un’ambulanza della Croce Verde di Viadana e una pattuglia dei carabinieri della compagnia di Viadana, veniva trovato un 24enne che presentava segni di percosse ma che rifiutava il trasporto in ospedale.