Risse e aggressioni: quattro segnalazioni in meno di tre ore tra Mantova e provincia

MANTOVA Notte violenta quella appena trascorsa tra città e provincia. Almeno quattro gli episodi segnalati tra aggressioni e risse. Già alle 23.15 di i9eri nei pressi di un locale lungo l’Ostigliese a Pontemerlano due uomini sui 50 anni sono stati soccorsi in seguito a un’aggressione e uno di loro è stato portato in ospedale. E’ stata invece medicata sul posto dal personale della Croce Verde ma non ha avuto bisogno di essere portata in ospedale una 21enne aggredita in piazza Broletto poco dopo l’una di questa notte. Più o meno alla stessa ora in piazza Sordello, ma in questo caso a Goito, un 36enne subiva a sua volta un’aggressione e veniva quindi trasportato al Poma per accertamenti. Un’ora più tardi veniva infine segnalata una rissa a Viadana in via Grazzi Soncini. Sul posto, dove interveniva un’ambulanza della Croce Verde di Viadana e un a pattuglia dei carabinieri, veniva trovato un 24enne che presentava segni di percosse ma che rifiutava il trasporto in ospedale.