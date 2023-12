Rogo negli scantinati di Palazzo del Mago, rifugio di clandestini e senzatetto

MANTOVA Incendio negli scantinati di Palazzo del Mago intorno alle 9 di oggi, 25 dicembre. Le fiamme hanno intaccato delle masserizie e dei vecchi mobili accatastati in un angolo degli scantinati sotterranei, che in questo periodo vengono usati come rifugio dai senzatetto che bazzicano la zona del centro storico, e proprio uno di questi inquilini abusivi potrebbe avere causato l’incendio, seppure involontariamente, forse con una candela. Il rapido intervento dei vigili del fuoco ha evitato che le fiamme si propagassero oltre la zona in cui erano le masserizie, e alla fine non è stato necessario procedere con lo sgombero degli inquilini. I locali degli scantinati restano agibili, ma le fiamme hanno danneggiato le tubature delle acque bianche che ora sono da sostituire. Sul posto oltre ai vigili del fuoco sono intervenuti i carabinieri e gli agenti della Polizia locale.