Sabato incontro su alimentazione, corpo e identità:

MANTOVA Sabato dalle ore 9 alle 12.30, al Centro Polifunzionale di Terapie Integrate in via Andrea da Schivenoglia 2B si terrà “Crescere oltre il piatto – alimentazione, corpo e senso di sé nell’infanzia e preadolescenza”, un incontro gratuito dedicato a genitori e a tutte le figure adulte che si relazionano con bambini/e e ragazzi/e nella fascia d’età 6-16 anni. Parlare di alimentazione in età pediatrica e in adolescenza significa andare oltre il semplice tema dei nutrienti: è uno specchio dello sviluppo, del corpo e della mente, una relazione che inizia dalla nascita e prosegue per tutta la vita. In questa occasione esploreremo le dimensioni del cibo in infanzia ed adolescenza, dal nutrimento all’immagine corporea, dall’influenza dei modelli iconici dei media al linguaggio famigliare. Un incontro dedicato alle fondamenta di un rapporto sano e positivo con il cibo. Terapie Integrate crede che sia fondamentale accompagnare le famiglie in questo percorso complesso, pertanto ha costruito un’équipe dedicata di professioniste esperte, pronte a offrire strumenti concreti e supporto ai genitori. Il programma si aprirà con i saluti istituzionali di Anna Bertoletti, amministratrice delegata di terapie integrate, Chiara Sortino, Assessora alle politiche per la famiglia del Comune di Mantova, e Debora Bussolotti, di rettrice della Struttura Complessa di Psichiatria mn1. Gli interventi saranno affidati alle dottoresse di Terapie Integrate :Chiara Bottura, pediatra e neonatologa, Giulia Castelletti, biologa nutrizionista esperta di nutrizione pediatrica, delle famiglie e nelle neurodivergenze, Serena Neri, psicologa e TeRP esperta di disturbi della nutrizione e alimentazione in età evolutiva, e Giulia Zapparoli, biologa nutrizionista esperta di disturbi della nutrizione e alimentazione, obesità e nutrizione sportiva.