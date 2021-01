Sacrario degli Angeli, nuova convenzione con il Ministero

MANTOVA È stata stipulata una convenzione tra il Comune di Mantova e il ministero della difesa per la manutenzione ordinaria, straordinaria e la custodia del sacrario militare del cimitero monumentale di Borgo Angeli. L’intesa considera infatti indispensabile disciplinare il rapporto Ente-Onorcaduti per assicurare i servizi di custodia e manutenzione ordinaria, e a tal fine è mirata la nuova convenzione per l’espletamento dei servizi stipulata tra il ministero della difesa, il Commissariato generale delle onoranze ai Caduti di guerra e l’ente di via Roma; convenzione che dovrà essere rinnovata annualmente.

il Commissariato generale intende concorrere alla custodia e manutenzione del Sepolcreto militare del cimitero degli Angeli con un contributo omnicomprensivo di 10.900 euro (comprensivi di Iva). Le somme andranno versate a favore di Tea spa, già concessionaria dei servizi cimiteriali, per l’ulteriore servizio di custodia, pulizia, e manutenzione ordinaria del sacrario.