Salute e lavoro, assemblea generale della Cgil al Mamu per lanciare le due proposte di legge di iniziativa popolare

Al via la raccolta firme a sostegno delle leggi di iniziativa popolare sul rilancio del Servizio Sanitario Nazionale e della Sanità Pubblica e sulla richiesta di maggiori tutele e garanzie per le lavoratrici e i lavoratori in appalto. L’iniziativa sarà presentata domani alle 9 al Mamu, a Porta Pradella, davanti a 500 delegate e delegati di tutte le categorie della Cgil, le attiviste e gli attivisti dello Spi, in occasione dell’Assemblea delle Assemblee Generali della Cgil di Mantova. All’evento interverrà la segretaria nazionale della Cgil e presidente della Commissione per la revisione del programma fondamentale della Cgil Serena Sorrentino. I delegati potranno firmare già a partire da domani. L’obiettivo è di raccogliere un milione di adesioni entro ottobre. Ad aprire i lavori sarà il segretario Generale della Camera del Lavoro di Mantova, Michele Orezzi, mentre al termine della mattinata parlerà Sorrentino.

Un altro momento di raccolta firme è in programma sabato 16 maggio con i banchetti organizzati dalla Cgil nei mercati di Suzzara in piazza Castello dalle 9 alle 13 e di Castiglione delle Stiviere in piazza Dallò dalle 8.30 alle 12.30. Nelle prossime settimane la Cgil di Mantova organizzerà – online e cartaceo – la prosecuzione della raccolta firme nelle Camere del lavoro territoriali e nelle piazze della provincia. Per presentare la proposta di legge bastano 50.000 firme certificate, ma la Cgil vuole dare un segnale forte rispetto ai due temi fondamentali come la salute e i lavoro e per questo l’obiettivo è di consegnare, entro ottobre, un milione di firme.

Fiorenzo Cariola