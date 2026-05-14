Versalis: interrogazione di Forattini al ministro Urso. Vertice Pd a Mantova

Mantova Il campanello d’allarme è anche per Mantova: preceduta da un intervento in Aula, la deputata Pd Antonella Forattini ha depositato un’interrogazione al Ministro delle Imprese e del Made in Italy sulla procedura di licenziamento collettivo di 30 dipendenti allo stabilimento Versalis di Ferrara.

“Crollano tutte le rassicurazioni che il Ministro Urso ha profuso a favore di Eni e che segnalano, ancora una volta, la mancanza di una politica industriale del Governo” denuncia Forattini “la chimica di base viene dismessa senza uno straccio di strategia”.

Nell’interrogazione a risposta immediata in Commissione, sottoscritta anche dai parlamentari Pd dell’Emilia Romagna, l’esponente dem chiede quali iniziative il Governo intenda adottare per tutelare produzione e occupazione del comparto, messe a rischio dalle strategie di Eni-Versalis, anche rendendo noto quale sia il piano industriale di Versalis.

Nell’attuale scenario internazionale, sarebbe necessario il mantenimento delle produzioni in loco a sostegno di filiere produttive corte a valle della chimica di base.

La crisi che sta attraversando il settore della chimica di base sarà al centro di un incontro che il Partito Democratico nazionale organizzerà a Mantova lunedì 15 giugno, con l’intervento di Andrea Orlando: appuntamento alle ore 15 nella sala degli Stemmi di Palazzo Soardi in città.