Il piano della prefettura Travaso del propilene: corsia Sud dell’A22 chiusa per 48 ore

Mantova Autostrada chiusa per 48 ore in corsia Sud e istituzione di una Zona Rossa e di una Zona Arancione. Scatterà sabato prossimo 16 maggio la delicata operazione di messa in sicurezza della tratta ferroviaria Mantova-Valdaro, dove nel pomeriggio di sabato scorso 9 maggio un convoglio merci è rimasto coinvolto in uno sviamento. Al centro dell’attenzione ci sono quattro ferrocisterne cariche di propilene, un idrocarburo olefinico altamente infiammabile, liquefatto sotto pressione per il trasporto. Per coordinare l’intervento, si è tenuto ieri un vertice cruciale in Prefettura presieduto dal prefetto Roberto Bolognesi, il terzo nel giro di pochi giorni, necessario per definire i dettagli operativi e i piani di mitigazione del rischio insieme a Vigili del Fuoco, Forze dell’Ordine, sindaci dei Comuni di Mantova e San Giorgio Bigarello, e ai referenti di Rfi, Mercitalia Rail e dell’autostrada A22.

Le complesse operazioni di svuotamento avverranno sul tratto ferroviario tramite l’utilizzo di un treno cisterna di emergenza. L’area dell’intervento si presenta particolarmente vulnerabile a causa della vicinanza con l’A22 e con un polo logistico della grande distribuzione.

Per garantire la massima sicurezza, i Vigili del Fuoco – che eseguiranno l’attività a titolo oneroso su richiesta di Mercitalia Shunting & Terminal Srl – hanno stabilito due perimetri di isolamento circolari: una Zona Rossa (raggio di 50 metri): area cautelativa e di massimo pericolo in cui si svolgeranno le manovre di travaso del propilene, e una Zona Arancione (raggio di 80 metri), destinata al posizionamento del posto di comando avanzato dei Vigili del Fuoco, dei mezzi di supporto, del personale sanitario del 118 e delle pattuglie delle Forze di Polizia. L’inizio delle operazioni è previsto per le 8 di sabato con una durata stimata di 48 ore consecutive fino alle 8 del lunedì seguente. Pesante l’impatto sulla viabilità autostradale.

È prevista la chiusura totale della corsia Sud dell’A22 tra i caselli di Mantova Nord e Mantova Sud, a partire dalle 7 di sabato e fino al termine dell’intervento. Stop notturno preparatorio: per consentire l’allestimento di cantieri e segnaletica, la corsia Sud verrà chiusa già dalle 23 di oggi fino alle 4 di domani. Gli enti proprietari delle strade hanno già pianificato i percorsi di viabilità alternativa quella autostradale, pronti a scattare in caso di necessità. Nelle prossime ore il Comando dei Vigili del Fuoco affinerà gli ultimi dettagli insieme a Provincia, a Rfi e a Mercitalia perché il piano proceda senza intoppi.