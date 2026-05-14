Forza Alfa Food Bagnolese, supera ancora il Muravera e prenditi la finale scudetto!

BAGNOLO SAN VITO A Bagnolo San Vito, nella Palestra delle Scuole Medie in via Matteotti 23, si disputerà oggi 14 maggio alle ore 18, la semifinale di ritorno dei play off scudetto. Un grande incontro tra la squadra mantovana dell’Alfa Food Bagnolese e i sardi del Muravera. Ricordiamo che la gara di andata si è conclusa con la vittoria dei virgiliani con un netto 3-0. In caso di successo degli ospiti, sabato, sempre a Bagnolo, si giocherà la “bella”. La sfida richiamerà un numeroso pubblico di appassionati, che potranno ammirare le grandi qualità tecniche degli atleti delle due formazioni in campo. Sarà una partita difficile e piena di insidie per i mantovani, che dovranno “resettare” la vittoria appena ottenuta e concentrarsi nuovamente su una gara da dentro o fuori.

La compagine sarda, agli ordini del tecnico Abbaticchio, scenderà in campo con: Francesco Trevisan, Antonio Giordano, Jacopo Cipriani e gli stranieri Mehdi Bouloussa e Andrei Putintica. L’Alfa Food Bagnolese, consapevole della difficoltà dell’incon tro, si presenterà davanti al pubblico amico concentrata e determinata a far bene. La formazione, agli ordini del tecnico Cristina Semenza, sarà composta dagli italiani Mihai Razvan Bobocica e Jordy Piccolin, lo spagnolo Rafael De Las Heras e lo svedese Hampus Soderlund; purtroppo ancora assente per malattia Tommaso Giovannetti.

Sentiamo in proposito un breve commento di Carlo Zampolli, grande sostenitore del team: «Siamo arrivati a un punto di svolta della stagione sportiva e l’emo zione è davvero tanta. La vittoria ottenuta nella gara di andata è stata fondamentale, ma guai a pensare che il discorso sia chiuso: il Muravera è un avversario solido e verrà a Bagnolo per dare battaglia; proprio per questo servirà la massima concentrazione. Come sostenitore ho piena fiducia nel lavoro di coach Cristina Semenza e nella grinta dei nostri ragazzi. È un vero peccato non poter contare su Tommaso Giovannetti, a cui va tutto il nostro sostegno per una pronta guarigione, ma sono certo che la squadra saprà lottare anche per lui. Noi ci crediamo: forza ragazzi, facciamo l’ultimo passo insieme!».

L’attesa in paese è altissima e si prevede un’atmosfera caldissima sugli spalti, con il pubblico pronto a sostenere la squadra dal primo all’ultimo punto. Sarà una serata di grande sport e di forti emozioni per tutti gli appassionati presenti.