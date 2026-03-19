19 Marzo 2026 - 23:03:54
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Home Cronaca Sant’Anselmo in tono minore, il maltempo guasta la giornata del luna park

Sant’Anselmo in tono minore, il maltempo guasta la giornata del luna park

Mantova La festa di Sant’Anselmo quest’anno ha avuto un sapore diverso dal solito. La tradizionale passeggiata al Luna Park del Boma – rito popolare che da generazioni accompagna la ricorrenza – è stata infatti frenata da una giornata segnata da vento freddo, pioggia intermittente e temperature ben lontane dallo spirito primaverile. Nel grande spiazzo, solitamente animato da famiglie, ragazzi e gruppi di amici, ieri si respirava un’atmosfera più rarefatta. Le giostre giravano spesso vuote, i profumi di zucchero filato e frittelle si disperdevano nel vento, e gli operatori guardavano il cielo sperando in una tregua che non è mai davvero arrivata. Nonostante il clima poco clemente, qualche mantovano affezionato non ha rinunciato alla tradizione: chi per un giro simbolico, chi per portare i bambini a scegliere il loro premio alle bancarelle, chi semplicemente per onorare Sant’Anselmo con la consueta presenza. Da domani inizierà lo smantellamente con la chiusura ufficiale fissata per domenica.

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