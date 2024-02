Sap: oltre 40 alloggi popolari disponibili nel capoluogo

MANTOVA La giunta comunale ha approvato l’avviso pubblico per l’assegnazione degli alloggi Sap nel distretto di Mantova. Le domande sono aperte dal 26 febbraio al 3 maggio. Complessivamente sono 74 gli alloggi messi a disposizione localizzati nei Comuni di Bagnolo, Borgo Virgilio, Castelbelforte, Curtatone, Mantova, Rodigo, Roncoferraro, Castellucchio, Porto, Villimpenta, San Giorgio Bigarello.

Sono 45 nel capoluogo, di cui 27 di proprietà Aler e 18 comunali; di questi ultimi, 8 assegnabili allo stato di fatto. Tale iniziativa si inquadra nei più ampi obiettivi dello Sviluppo Sostenibile (Sdgs) delineati dalle Nazioni Unite, con l’obiettivo di garantire un alloggio adeguato, sicuro e conveniente per tutti entro il 2030.

Il termine di presentazione delle domande è non inferiore ai 30 giorni dalla data di pubblicazione del bando. Tutte le unità abitative disponibili, comprese quelle con carenze manutentive risolvibili, saranno elencate e rese note sulla piattaforma informatica regionale prima dell’apertura delle candidature.

Con questo atto il Comune conferma il proprio impegno nel facilitare l’accesso all’abitazione come diritto fondamentale e nel promuovere una comunità sempre più inclusiva e sostenibile. L’Avviso e tutti i suoi allegati sono disponibili per la consultazione negli uffici competenti e sul sito del Comune. Per maggiori informazioni si può contattare il Comune stesso.