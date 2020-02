In Isolamento anche un 19enne di Acquanegra sul Chiese positivo al test

MANTOVA Positivo al tampone anche un 19enne di Acquanegra che da qualche giorno lamentava febbre alta. Il ragazzo si trova ricoverato in isolamento nel reparto malattie infettive all’ospedale Carlo Poma, dove è arrivato dopo che il medico gli aveva fatto eseguire il tampone. Vive in casa con madre, padre e una sorella attualmente in quarantena nella propria abitazione. Il 19enne frequenta un istituto della zona.