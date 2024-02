Rugby Serie A Elite – Viadana si lecca le ferite, Wagenpfeil: “Ci serva da lezione”

Viadana La 13esima giornata di Serie A Elite è andata in archivio. Tutti i riflettori erano puntati sul big match tra Rovigo e Viadana. Se il turno precedente aveva visto i rivieraschi allungare il loro vantaggio, complice anche il turno di riposo dei rossoblù, adesso la situazione è tornata di parità: i Bersaglieri si sono infatti imposti con un secco 32 a 12 nello scontro diretto al Battaglini, conquistando anche il bonus offensivo. Ora entrambe le squadre sono al comando con 41 punti, ma la prova di forza del Rovigo ha fatto impressione e il Viadana deve leccarsi le ferite. «Abbiamo analizzato attentamente al video la sconfitta di Rovigo – racconta il terza linea Juan Wagenpfeil – il punteggio è pesante, ma si è concretizzato solo nel finale quando i nostri avversari sono andati due volte in meta. Chi non ha visto la partita potrebbe pensare che siamo stati dominati, ma fino al 70’ la gara era ancora aperta. Certo potevamo fare meglio, gestire diversamente certe situazioni, siamo mancati nei punti di incontro, ma gli avversari sono stati abili e cinici nello sfruttare a loro favore i nostri errori. E’ una sconfitta che dobbiamo analizzare bene e che ci impone nelle prossime partite maggiore attenzione per limitare al minimo gli errori».

Nello scorso weekend è andata in scena anche la sfida salvezza tra Vicenza e Lyons. Dopo un primo tempo giocato alla pari, coi Rangers capaci di chiuderlo in leggero vantaggio, nella ripresa i piacentini sono dilagati e, con anche il bonus offensivo conquistato, si sono allontanati decisamente dalla zona rossa. La sconfitta invece affossa le fievoli speranze del Vicenza di rilanciarsi nel girone di ritorno. La domenica ha visto la vittoria in trasferta prima del Petrarca sulle Fiamme Oro e poi quella del Valorugby nel derby emiliano contro Colorno. Dopo un iniziale svantaggio, i patavini rimontano e staccano decisamente i cremisi imponendosi per 16-33. Un successo importante per il Petrarca, che dà continuità alla vittoria contro Vicenza e porta i tuttineri in solitaria al terzo posto in classifica. Dietro si piazzano Valorugby e Colorno, che hanno dato vita ad un combattuto derby emiliano. La squadra di Reggio va inizialmente in vantaggio, ma i biancorossi non ci stanno e riescono in parte a ricucire. Il Valorugby però non perde il comando delle operazioni e nel corso della ripresa mantiene e poi consolida il suo vantaggio, vincendo infine per 38 a 26.

E sarà proprio il Valorugby il prossimo avversario del Viadana nel match in programma, dopo la sosta, sabato 2 marzo allo Zaffanella. E’ un altro scontro diretto. «Mi aspetto una partita molto dura e difficile – dice ancora Wagenpfeil -. Reggio è molto cresciuta rispetto alla gara d’andata e ha appena vinto a Colorno. Dobbiamo giocare meglio che a Rovigo, come sappiamo fare, attenti e concentrati dall’inizio alla fine. Le favorite per lo scudetto sono in crescita, non possiamo certo cullarci sugli allori. E’ fondamentale concludere la stagione regolare nella miglior posizione possibile in vista dei play off. E dobbiamo riscattare la sconfitta del “Battaglini”, lo dobbiamo ai nostri tifosi che anche a Rovigo erano numerosi».