Coniugi narcotizzati e derubati in casa. I ladri portano via soldi e monili in oro

GOITO Dopo il colpo alla cassaforte del Lidl a metà aprile e la rapina in un bar del paese in una notte di fine giugno, i ladri sono tornati di nuovo a colpire nella zona di Goito. Stavolta a farne le spese sono i proprietari di un’abitazione in Strada Pioppette, che hanno celermente provveduto a denunciare il sinistro ai carabinieri della stazione locale.

Stando a quanto viene riportato, il furto si è verificato nella notte tra martedì e mercoledì, poco dopo che i padroni di casa erano andati a dormire. A quel punto, i malviventi hanno forzato con un grimaldello la porta d’ingresso blindata sul retro e si sono introdotti di soppiatto nell’edificio, puntando direttamente alla camera da letto. Qui avrebbero agito indisturbati dopo aver somministrato un potente narcotizzante agli inquilini, che al momento del risveglio hanno infatti accusato di avere la bocca alquanto impastata.

Tornati in sé a causa del rumore di un oggetto che cadeva a terra, i padroni di casa hanno trovato la camera da letto in uno stato abbastanza ordinato, fatto salvo per la mancanza del cassetto di un comodino, poi ritrovato nel giardino davanti alla dimora. Non così è stato per alcuni monili rubati, tra cui braccialetti e orologi di valore, e qualche centinaio di euro, che i ladri hanno prelevato dai portafogli delle vittime prima di rimettere tutto a posto. Come confermano le forze dell’ordine, il furto è senza dubbio opera di professionisti, capaci di agire con destrezza grazie all’impiego di soporiferi e di strumenti per la rilevazione dell’oro.