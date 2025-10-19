Sbrisolona&Co: una quarta edizione con numeri da record

MANTOVA Si è conclusa oggi la quarta edizione di Sbrisolona&Co. il festival dedicato ai dolci della tradizione mantovana. “Questa manifestazione si conferma un’importante vetrina per le eccellenze dolciarie mantovane che sono state le vere protagoniste di Sbrisolona&Co. dedicato alla sbrisolona prodotto tipico della città virgiliana. Un grande lavoro di rete tra soggetti pubblici e privati e un grande risultato sia in termini di vendite che di pubblico per un Festival atteso, consolidato e che porta in giro il nome di Mantova in tutta Italia.” spiega Stefano Pelliciardi, titolare di SGP Grandi Eventi, organizzatore. La kermesse ha visto protagonisti i dolci del territorio dalla torta di rose alla torta di tagliatelle, passando per la torta elvezia. Nei tre giorni si sono alternate eccellenze del territorio da Nicolò Antoniazzi della Pasticceria Antoniazzi, incoronata Pasticceria dell’anno 2024/2025, a Massimo Foroni e Greta Belladelli della Gelateria Chantilly di Moglia premiata con Il Premio Virgilio di Zucchero. Ma anche Barbara Fontanel, in arte la Panificatrice Folle, che ha preparato la sua torta paradiso. “Il Festival della Sbrisolona e dei Dolci Italiani si conferma un grande successo per Mantova: due giorni di pubblico numeroso, famiglie da tutta Italia e un centro storico pieno di vita. – dichiara l’Assessore al Commercio del Comune di Mantova Iacopo Rebecchi – L’intuizione avuta nel 2020 dalla nostra Amministrazione, assieme a Confcommercio e a SGP Grandi Eventi, si è dimostrata vincente. Confidiamo che questo Festival possa diventare un appuntamento fisso dell’autunno mantovano.” “È stata un’edizione davvero riuscita grazie anche ai numerosi eventi collaterali, a conferma di come l’evento sia ormai diventato un appuntamento atteso e capace di valorizzare le tradizioni del nostro territorio, portando vitalità e ricadute positive anche per le attività del terziario di mercato” sottolineano il Presidente di Confcommercio Mantova Lamberto Manzoli e il direttore generale Nicola Dal Dosso. Sbrisolona&Co. è un evento organizzato da Sgp Grandi Eventi, promosso da Confcommercio Mantova, sostenuto da Comune di Mantova, con il patrocinio e il contributo di Camera di Commercio di Cremona Mantova-Pavia e Regione Lombardia, in collaborazione con l’Istituto superiore Bonomi Mazzolari.