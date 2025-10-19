Pallavolo serie A2 f – Vb Casalmaggiore, primi 3 punti con la Roma

Viadana Arrivano con Roma i primi tre punti nel campionato di A2 per la Vb Casalmaggiore di Claudio Cuello. Serviva un po’ di rodaggio alle rosa e così è stato con le capiptoline, una delle formazioni più accreditate, ma che stenta in questo inizio di campionato. In due ore di battaglia Costagli e compagne si sono imposte in quattro set (25-19, 27-25, 26-28, 25-16) grazie a un ottima battuta e vincendo largamente primo e quarto set. Equilibrio nei due parziali centrali finiti ai vantaggi, il secondo per le rosa, il terzo per le ospiti con vari set point a disposizione di entrambe le squadre. Nel secondo di quattro turni consecutivi da giocare tra le mura del PalaFarina, la formazione di Cuello ha messo in campo una feroce determinazione quasi sempre avanti nel punteggio, compreso il set poi lasciato alla Roma E nemmeno il tentativo di rimonta ospite ha fatto perdere la bussola a Casalmaggiore, molto determinato nel quarto set. Ancora orfane di Kovalcikova, e Ravarini le rosa hanno messo in mostra le ottime Costagli e Faraone, Mvp alla pari. La prima ha realizzato 20 punti mentre il libero Faraone ha avuto il 92% in ricezione ed è stata grande protagonista in seconda linea. Ma su buoni livelli tutte le altre, cresciute in maniera esponenziale in tutti i fondamentali. Procede ottimamente l’inserimento della portoricana Vasquez: “Sono molto contenta e abbiamo lottato alla pari. Gli sforzi in allenamento e la carica messa in campo sono stati decisivi”.

Sergio Martini

VOLLEYBALL CASALMAGGIORE – SMI ROMA VOLLEY: 3-1 (25-19, 27-25, 26-28, 25-16)

Casalmaggiore: Pasquino 5, Kavalenka 16, Nwokoye 8, Marku 7, Costagli (K) 20, Vazquez Gomez 18, Faraone (L), Morandi, Neri, Stafoggia 2. Non entrate: Mattioli, Nosella . All. Cuello-Beccari.

Roma: Guiducci 2, Perovic 18, Guidi 9, Consoli 15, Bosso 15, Angelina 2, Zannoni (LK), Mason 7, Baratella. Non entrate: Cantoni, Biesso, Sbano, Pecorari. All. Cuccarini-Di Peco

Durata set: 25′, 33′, 33′, 24′. Tot: 115′.

Spettatori: 585